Premier Jarosław Gowin w Zawierciu. Powstanie tu 145 mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

- Ten projekt to pomysł na to, w jaki sposób setki tysięcy przede wszystkim młodych rodzin, o średnich dochodach, wychowujących dzieci, mogły zapewnić sobie dach nad głową. Dzisiaj wiemy, że na mieszkania komunalne jest wieloletnia kolejka, nie zawsze te mieszkania spełniają odpowiednie standardy. Wyjątkowość programu Społecznych Inicjatyw Mieszkalnych polega na tym, że łączymy wysiłki rządu, który finansuje te przedsięwzięcia nawet w 80% i prace samorządów - tłumaczył premier Jarosław Gowin.

Mieszkania w ramach projektu powstają na gruntach, dotychczas należących do Krajowego Zasobu Nieruchomości. SIM powstają w wielu miastach w Polsce. W Zawierciu powstanie około 145 lokali mieszkaniowych. Powstaną w Zawierciu-Kromołowie przy ulicy Dożynkowej. Na czym dokładnie polega ten program? Mieszkania, które powstaną będą miały niższą wartość finansową niż dostępne na rynku - daje to nadzieje na zwiększenie konkurencyjności na rynku. Osoby ubiegające się o to mieszkanie, będą zobowiązane to spłacania czynszu i wszelkich opłat. Dokonując tego, będą jednocześnie spłacać właściwie raty za mieszkanie. Po upływie kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat, mieszkanie stanie się ich własnością. Czynsze i opłaty mają być również stosunkowo niższe i atrakcyjne dla młodych rodzin.

- Budujemy tanie mieszkania z opcją dojścia do własności. Te mieszkania adresowane są do osób które teraz ciężko pracują, są na początku swojej drogi życiowej i potrzebują takiego wsparcia. Potrzebują oferty, której teraz nam bardzo brakuje. Mamy do wyboru albo zakup mieszkania bardzo często poza naszym rodzinnym miastem albo budowę domu. Nie każdego na to stać i nie każdy może sobie na to pozwolić. Oferujemy bardzo atrakcyjne dofinansowanie i przede wszystkim współpracujemy z samorządami. Wiemy, że powstanie mieszkań na terenie danej gminy jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu jej władz. Oni mają wiedzę, jakie są potrzeby mieszkańców, a także często właśnie grunty, które mogą przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe - mówiła minister Anna Kornecka.

To już piąta spółka SIM SMS, która powstała dzięki temu projektowi. W Zawierciu 145 lokali mieszkaniowych powstanie w Zawierciu-Kromołowie, przy ulicy Dożynkowej. Działka należała do Krajowego Zasobu Nieruchomości, teraz zostanie przekazana do nowo powstałej spółki. Na tym gruncie powstaną mieszkania. Kierowane są na pewno do osób, które mają plan pozostać w Zawierciu. Perspektywa własności tego mieszkania to kilkanaście, do kilkudziesięciu lat spłaty opłat. Mieszkania mają być atrakcyjne nie tylko pod kątem opłat, ale i standardów. Mają być odpowiedzią na potrzeby młodych rodzin o średnich zarobkach, które nie mogą otrzymać mieszkania socjalnego, ale i nie stać ich na zakup mieszkania po cenie rynkowej. Jak mówił Jarosław Gowin, pierwsze mieszkania mogą być gotowe już w 2023 roku.