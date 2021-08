Premier Morawiecki obiecuje trzeci pas na autostradzie A4 Wrocław - Tarnów. W woj. śląskim to 84 km. Rządowy program budowy dróg do 2030

W poniedziałek, podczas gdy w Genewie IPCC, organizacja powołana przez ONZ, opublikowało raport na temat zmian klimatu naszej planety, w Piątnicy Poduchownej pod Łomżą premier Mateusz Morawiecki prezentował Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 (z perspektywą do 2033).

Internauci podchwycili to natychmiast, podkreślając "smaczek" - pół świata mówi i pisze o nieuchronnej katastrofie klimatycznej, a w Polsce właśnie ogłaszamy, że będziemy budować więcej dróg. W sumie plan jest na 8 tys. km nowych dróg.

- Nowa trasa pozwoli podróżować komfortowo, bezpiecznie i w warunkach ochrony środowiska. Bo jeśli się mniej spala to i środowisko jest czystsze - tak o korelacji nowe drogi - ekologia mówił w poniedziałek premier. Okazją do przedstawienia planu było otwarcie odcinka Via Baltica.

W tym planie pojawiła się, wśród budowy i rozbudowy wielu ekspresówek i dokończenia budowy autostrad, także kwestia trzeciego pasa na A4 - od woj. dolnośląskiego przez opolskie do śląskiego i dalej, do małopolskiego. W zasadzie od Wrocławia aż do Tarnowa, ale pewnie z przerwą na koncesjonowanym odcinku A4 Katowice - Kraków, którym zarządza Stalexport (są gotowi na budowę trzeciego pasa, ale nie mogą dojść do porozumienia z rządem).