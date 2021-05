Premier Morawiecki w Chorzowie. „Powstańcy Śląscy kochali niepewną ojczyznę”. 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego

Premier zaznaczył, że Polska potrzebowała przyłączenia Śląska, by stać się Polską, ale też żeby Śląsk mógł pozostać Śląskiem potrzebował włączenia do Rzeczypospolitej. - Ślązacy, Polacy, Powstańcy Śląscy doskonale o tym wiedzieli - stwierdził.

Nawiązał też do słów Wojciecha Korfantego, który po odzyskaniu niepodległości w odezwie do ludu śląskiego wyznał, że "nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy, ale nie ustajmy w pracy i poświęceniu, aby z niej zrobić Polskę, godną naszych marzeń, Polskę wielką, mocarstwową".

- Te słowa Korfantego inspirują również dzisiaj, żeby nie tylko przeszłość była pielęgnowana i wielka, ale też, żeby wielka była przyszłość, wielka przyszłość Śląska i wielka przyszłość Polski - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że dzięki staraniu Powstańców Śląskich przetrwała II RP. - Dzięki ich staraniom dzisiaj my tutaj jesteśmy. Bo to ich wysiłek, ich wielki czyn doprowadził do tego, że te uprzemysłowione tereny bogate w zasoby naturalne wygrały i mogły należeć do Polski - powiedział premier.