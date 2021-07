Premier Morawiecki w Pszczynie promował "Polski Ład". Nie wszystkim się spodobało. "Nowe rozwiązania przyniosą impuls rozwoju"

Mateusz Morawiecki z odwiedzinami w Pszczynie

Pszczyna była jednym z miejsc, które premier Mateusz Morawiecki odwiedził w trakcie swojej wizyty na Śląsku. W poniedziałek, 12 lipca, przed Muzeum Zamkowym w Pszczynie spotkał się z grupą mieszkańców. Wśród przybyłych, poza zwolennikami partii rządzącej, znaleźli się także jej przeciwnicy, którzy co jakiś czas próbowali zagłuszać wypowiedzi premiera.

Premier rozpoczął swoje wystąpienie około godziny 20.20, mimo iż przemówienie zaplanowane było początkowo na 19.45. Podczas przemówienia do mieszkańców miasta, zapewniał o słuszności podejmowanych decyzji przez Prawo i Sprawiedliwość oraz przekonywał, że Polski Ład to jedyna szansa na powrót do normalności.