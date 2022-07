Premier w Gliwicach. Otwarto nowoczesne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych - pacjenci uzyskają dostęp do nowoczesnych metod leczenia

- Centrum Wsparcia Badań Klinicznych jest bardzo istotną częścią dostępu do nowoczesnych terapii. Daje pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii zanim będą powszechnie dostępne. Zanim będziemy mieli dostęp do nowych, często drogich terapii, to już teraz są one dostępne w badaniach klinicznych. Duża grupa pacjentów już teraz może z nich skorzystać właśnie w takich ośrodkach – mówił dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.