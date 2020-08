Premier w Katowicach: Program dla Śląska największy w historii tej części Europy. Kolorz: A co z tą fabryką aut elektrycznych na Śląsku?

Dziś w Katowicach odbyło się drugie posiedzenie rady wykonawczej Programu dla Śląska odkąd w czerwcu na jej czele stanął premier Mateusz Morawiecki. Po spotkaniu Morawiecki po raz kolejny mówił publicznie o celach i założeniach tego przedsięwzięcia:

- To wielki program, który ma wydobywać to, co najcenniejsze i tutaj chodzi nie tylko o wszystkie możliwości przemysłowe, które są na Śląsku od wielu, wielu lat, ale także talenty, zdolności inżynierskie realizacji nowych inwestycji przemysłowych, wykorzystania nauki, badań, rozwoju dla dobra gospodarki całego Śląska – podkreślał premier.