Premier: znosimy limity do specjalistów od 1 lipca OPRAC.: Q

Fot. Malgorzata Genca / Polska Press

Mateusz Morawiecki zapowiedział we wtorek zniesienie limitów do specjalistów wraz z początkiem przyszłego miesiąca. - Wszyscy wiemy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dobre zdrowie jest priorytetem każdego z naszych rodaków, chcemy to umożliwiać również przez profilaktykę - dodał.