Premiera OnePlus Nord CE 5G: 90-hercowy ekran AMOLED, pojemny akumulator i potrójny aparat. Znamy już polskie ceny

Nord CE posiada responsywny, 90-hercowy wyświetlacz Fluid AMOLED o przekątnej 6,43 cala. Panel wspiera ponadto standard HDR10+, który oferuje żywe kolory. Nord CE napędza średniopółkowy układ Qualcomm Snapdragon 750G 5G. Rdzenie Kryo 570 i procesor graficzny Adreno 619 sprawiają, że chipset oferuje 20-procentowy wzrost mocy procesora i 10-procentowy wzrost wydajności GPU w porównaniu do swojego poprzednika. Jest też zaawansowany silnik sztucznej inteligencji poprawiające między innymi wrażania z grania czy oferujący ulepszone rozmowy głosowe.

OnePlus Nord CE (skrót o Core Edition) ma wyświetlacz Fluid AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz, procesor Snapdragon 750G z modemem 5G, a także ulepszoną technologię szybkiego ładowania Warp Charge 30T Plus. Jest też potrójny aparat główny. I OxygenOS 11 oparty na Androidzie 11.

Smartfon ma akumulator o pojemności 4500 mAh, który dzięki ulepszonej technologii ładowania Warp Charge 30T Plus nadal ładuje z tą samą prędkością jak oryginalny Nord – od 0 do 70 procent w pół godziny (Nord ma jednak, przypomnijmy, ogniwo o mniejszej pojemności 4114 mAh). Podobnie jak inne urządzenia OnePlus, Nord CE dostosowuje czas w pełnym naładowaniu, aby utrzymywać dobrą kondycję akumulatora podczas nocnego ładowania.

Nord CE został wyposażony w potrójny aparat 64 MP z przysłoną f/1.79, która rejestruje ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości. Jest też aparat z ultraszerokokątnym obiektywem 119°. Zestaw uzupełnia czujnik głębi. Przedni aparat ma 16 MP. Wśród opcji w aparacie głównym znaleźć można tryb Nightscape, który zapewnia lepszy efekt przy zdjęciach robionych w słabym oświetleniu. Funkcja do fotografowania nocą umożliwia zrobienie do ośmiu zdjęć przy różnych ekspozycjach i łączy je ze sobą, aby uzyskać wyraźniejszy i jaśniejszy efekt.

Oprogramowane w Nordzie CE to OxygenOS 11 oparty na Androidzie 11. Interfejs otrzymał ulepszenia najważniejszych funkcji, takich jak tryb nocny, tryb Zen i całkowicie nowy AoD (zawsze na ekranie). Nowa iteracja OOS została zoptymalizowana tak, by łatwiej obsługiwało się go jedną ręką. Jak zapowiada producent, podobnie jak wszystkie urządzenia flagowe OnePlus, Nord CE otrzyma dwa lata aktualizacji oprogramowania i trzy lata aktualizacji zabezpieczeń.

OnePlus Nord CE 5G w AR

Co ciekawe, OnePlus Nord CE 5G zostanie pokazany użytkownikom przez web-AR. Prezentacja w AR będzie dostępna od 10 czerwca do 30 czerwca. Skorzystać z tej opcji można odwiedzając stronę nord-ar.oneplus.com. Dodatkowo podczas wydarzenia, poprzez wyzwanie Code Breaker, użytkownicy mają szansę wygrać smartfon Nord CE, jeśli poprawnie złamią wirtualne hasło. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.