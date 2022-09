Premiery Netflix na wrzesień 2022 - to będą hity! Dawka rozrywki na jesienne wieczory dla każdego gwarantowana. Co obejrzymy na platformie? Barbara Romańczuk

Netflix właśnie ogłosił nowości, które pojawią się na platformie. Wrzesień zapowiada się rewelacyjnie! To będą hity.... Wśród nich znajdziemy polski film "Broad Peak" opowiadający o wejściu na jeden z najniebezpieczniejszych szczytów świata, "Blondynka" przedstawiający historię Marilyn Monroe, czy serial anime "Cyberpunk: Edgerunners" stworzony na podstawie gry. Nie dajcie się jesiennym wieczorom i zobaczcie, co jeszcze na was czeka!