Прес-конференція Президента України в метро (Konferencja prasowa Prezydenta Ukrainy w metrze)

Під час прес-конференції глава держави порушив велику кількість важливих тем: можливість деблокади Маріуполя, рашизм, звільнення територій, обстріли Одеси, можливість прямих переговорів з Путіним. Ось найважливіші тези з його відповідей.

На початку конференції Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів стосовно Альянсу НАТО, виразив свою позицію на цей рахунок.

«Ми не э членами НАТО, хоча я вважаю, що це велика помилка. Що НАТО за всі ці роки не знайшло місця, не знайшло часу, не знайшло можливості Україну прийняти в Альянс. І зараз всі бачать, що ми б тільки їх зміцнили, і всі бачать, що це був би високий відсоток не початку війни з РФ. Я так вважаю і моя думка не змінилась з початку мого президентства», - коментує Зеленський.

Значна частина питань була присвячена найгарячішій точці України – Маріуполю. Президент повідомив, що представники командування та він безпосередньо підтримують зв'язок з оборонцями Маріуполя. На питання про можливість деблокади Зеленський сказав:

«Маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте: щодо військового розблокування ми не готові».

Проте президент має свою принципову позицію по відношенню дій окупантів стосовно мирного населення.

«Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендуми в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів», - сказав Зеленський.

Особливо яскравими стали відповіді президента на питання про обстріли у Одесі.

«Велике сімейне та людське свято. 7 ракет сьогодні прилетіло до Одеси. Дві ми збили. У багатоповерховий будинок влучила ракета. 8 людей наразі померли. 18-20 поранених. Дитина 3 місяці – померла. Що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів. Просто покидьки», - так Володимир Зеленський відповів журналістам.

Двогодинна прес-конференція президента України завершилася словами вдячності та зворушливою обіцянкою зустрітися після звільнення Маріуполя.

23 kwietnia na stacji metra Majdan Nezalezhnosti w Kijowie odbyła się duża konferencja prasowa Prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przez dwie godziny odpowiadał na pytania ponad 200 przedstawicieli mediów ukraińskich i zagranicznych. Wybór lokalizacji, czyli metra, wzbudził duże zainteresowanie dziennikarzy i mieszkańców.

Kateryna Yakovleva

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