Prezes Górnika Zabrze o kulisach transferu Podolskiego: Mówiła o nas cała Europa

Rozmowa z Dariuszem Czernikiem, prezesem Górnika Zabrze

Miał pan już dość tych memów z Łukaszem Podolskim i Górnikiem?

Byliśmy już na nie uodpornieni, ale wiem, że Łukasza trochę to bolało. Inna rzecz, że apogeum dywagacji, spekulacji i komentarzy, często prześmiewczych, minęło mniej więcej rok temu, a teraz panowała cisza, bo chyba nikt nie wierzył, że to się uda. Dla nas to była komfortowa sytuacja, bo takie rozmowy naprawdę lubią spokój. Przy okazji przekonałem się, że mamy „szczelny” klub, bo przecież kilka osób musiało zostać wtajemniczone w sprawę. Dopiero włoski dziennikarz Fabrizio Romano wywołał lawinę, ale wtedy negocjacje były już właściwie zamknięte. Gość chyba po raz pierwszy napisał o transferze piłkarza do polskiego klubu.

Jak długo udawało się utrzymać sprawę w tajemnicy?

Długo. Rozmowy, które krok po kroku zbliżały nas do celu trwały od połowy kwietnia. Gdybym miał wskazać punkt zwrotny, to był nim 3 czerwca. Wtedy z Arturem Płatkiem i Tomkiem Młynarczykiem, prezesem Fundacji, polecieliśmy do Kolonii na bezpośrednie spotkanie i przez trzy godziny rozmawialiśmy z Poldim w jego loży na stadionie FC Koeln. To nie to samo, co wcześniejsze telefony, sms-y czy whatsapp. Tam było już bardzo konkretnie. Boże Ciało, w Polsce cisza, a my opracowaliśmy „mapę drogową” prowadzącą Łukasza do Zabrza. On na drugi dzień wyjeżdżał na urlop, a my wzięliśmy się do roboty.