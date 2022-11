Prezes Piasta Gliwice: Znaleźliśmy się w trudnym momencie, ale wiosna będzie nasza! ROZMOWA z Grzegorzem Bednarskim

Na zmianę trenera nigdy nie jest dobry czas. Czy to jest środek sezonu, początek, czy końcówka. Mieliśmy takie wrażenie, że czegoś po prostu brakowało. Jesteśmy przekonani, że wspólnie daliśmy sobie bardzo dużo czasu i szans do tego, żeby wyjść z kryzysu, ale czegoś zabrakło, coś - mówiąc kolokwialnie – „nie zatrybiło”, więc zdecydowaliśmy się na zmianę.

Skąd pomysł na zatrudnienie trenera Aleksandra Vukovicia?

Analizowaliśmy wielu trenerów, zresztą to nie były działania robione w pośpiechu. Każdy rozsądny klub zawsze ma przygotowaną alternatywę. Jak nie masz alternatywy, to znaczy, że nie zarządzasz strategicznie klubem. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, jak na przykład w przypadku z trenerem Maciejem Skorżą w Lechu, który nagle z dnia na dzień zrezygnował ze świadczenia pracy. Chociażby z tego powodu trzeba mieć jakąś alternatywę, więc analizowaliśmy wielu trenerów. Muszę nadmienić, że Trener Vuković był naszym pierwszym wyborem a dodatkowo przekonał nas do siebie swoją wizją prowadzenia drużyny, tym, że bardzo chciał przyjść do Piasta, że widzi w Piaście bardzo duży potencjał, że to jest idealny klub dla niego, aby osiągać z nim sukcesy. Ta wizja, strategia zarządzania drużyną, taka też mocna orientacja sportowo-biznesowa, spowodowała, że spośród wielu innych kandydatów najbardziej warto jemu zaufać. Bardzo się cieszymy, że udało się porozumieć i że wspólnie przyjdzie nam budować dużego Piasta.