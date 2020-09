Prezes ROW Rybnik: "Zostanę aż ROW zdobędzie mistrza Polski". Dymisji Krzysztofa Mrozka chce grupa kibiców

Podczas meczu PGG ROW Rybnik z Grudziądzem kibice wyciągnęli wielki baner, żądając dymisji prezesa Krzysztofa Mrozka.

Podczas konferencji prezes Mrozek odniósł się m.in do tej kwestii. Nie wybiera się jeszcze na emeryturę.

Jestem na stanowisku, zostaję, aż mnie rada nadzorcza nie odwoła. Wiem, że wybierają się pielgrzymki różnych ludzi do urzędu miasta, zobaczymy co z tego wyniknie. Natomiast ja jestem gotowy. Pytanie brzmi do kiedy będę? Do momentu aż ten klub zdobędzie mistrza Polski - rzucił Krzysztof Mrozek.