Prezes Ruchu Chorzów: W II lidze nie chcemy być chłopcem do bicia. Na pewno mamy większe ambicje niż to, co teraz osiągnęliśmy

- Dziś się cieszymy z awansu, ale cały czas pracujemy nad solidnymi fundamentami, aby w tej drugiej lidze nie być chłopcem do bicia, tylko zaznaczyć swoje miejsce i bić się o najlepsze cele. Na pewno mamy większe ambicje niż to, co teraz się osiągnęło - mówił Seweryn Siemianowski. - Trzeba się teraz cieszyć, ale już pracujemy od dawna nad tym, co dalej. Prowadzimy rozmowy. Mam nadzieję, że wszyscy włączą się w ten projekt i jeszcze więcej firm i ludzi nam życzliwych „doklei się” do tego projektu. Dzięki temu wzmocni się ten fundament, który spełni nasze marzenia w drodze do celu, czyli do Ekstraklasy.