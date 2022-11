Prezes Zagłębia Sosnowiec zrezygnował. Klubem pokieruje teraz były piłkarz

Łukasz Girek złożył rezygnację z funkcji prezesa Zagłębie S.A. Obowiązki szefa klubu będzie teraz pełnił Arkadiusz Aleksander. To 42-letni były piłkarz m.in. Górnika Zabrze, Odry Wodzisław, Śląska Wrocław czy Arki Gdynia.

– Dziękujemy za ten czas, jednak nie żegnamy się. Łukasz Girek wróci bowiem do poprzednich zadań. Obowiązki prezesa będzie pełnił Arkadiusz Aleksander – przekazał Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowiec.

Aleksander pochodzi z Nowego Sącza. Tam zaczynał i skończył swoją karierę sportową. Po jej zakończeniu był dyrektorem sportowym tamtejszej Sandecji, a także prezesem tego klubu. W listopadzie 2021 r. został wiceprezesem do spraw sportowych Zagłębia Sosnowiec.

Girek był prezesem Zagłębia od 28 sierpnia 2021 roku.

– Zakończyła się moja praca na stanowisku prezesa Zagłębia Sosnowiec. Miałem zaszczyt zarządzać największym, najlepszym i najbardziej utytułowanym Klubem Zagłębia Dąbrowskiego od sierpnia ubiegłego roku. To był bardzo ważny czas w moim życiu. Pracowałem najlepiej jak potrafię, transparentnie, uczciwie wobec Klubu i całej społeczności Zagłębia Sosnowiec. Wygrywałem i ponosiłem porażki. Cieszyłem się ze zwycięstw i uczyłem z przegranych. Nigdy nie uciekałem od odpowiedzialności, stawiałem sobie ambitne cele, odnosiłem sukcesy i popełniałem błędy. Bardzo dziękuję mojej Rodzinie, Panu Prezydentowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu, Radzie Nadzorczej, Panu Wiceprezydentowi Zbigniewowi Byszewskiemu, Panu Prezesowi Leszkowi Baczyńskiemu, Panu Prezesowi Arkadiuszowi Aleksandrowi, współpracownikom, trenerom, piłkarzom, kibicom i sponsorom. Dziękuję ogólnopolskim i lokalnym mediom, klubom partnerskim, przyjaciołom, znajomym i wszystkim ludziom, którzy cały czas mnie wspierali, inspirowali, uczyli i pomagali. Mam nadzieję, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i wspólnymi siłami zadbamy o dalszy rozwój Zagłębia Sosnowiec. To wspaniały Klub, więc naprawdę warto! Dziękuję Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej, pracownikom Podokręgu Sosnowiec i MOSiR Sosnowiec, prezesom i całej społeczności Fortuna I Ligi, wszystkim ludziom zaangażowanym w rozwój dziecięcego i młodzieżowego futbolu oraz całej ekipie APMT Krzeszowice i APMT Polska, bo to właśnie w strukturach tych dwóch organizacji 10 lat temu wszystko się zaczęło. Dziękuję także rywalom, krytykom i oponentom, bo również dzięki Wam efekty naszej zagłębiowskiej pracy są coraz lepsze. Do zobaczenia na piłkarskim szlaku! – powiedział Łukasz Girek po złożeniu rezygnacji.