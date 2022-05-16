Створена у 2002 році ОДКБ зміцнила відносини між державами-членами та накопичила потенціал для протидії зовнішнім загрозам та збереження стабільності в регіоні;

ОДКБ робить значний внесок у боротьбу з тероризмом та екстремізмом, а також сприяє підтримці інформаційної та біологічної безпеки;

Організація «твердо виходить» із принципу безальтернативності вирішення актуальних міжнародних проблем «політико-дипломатичними засобами»;

Організація наголошує на важливості зниження напруженості на континенті та підтверджуємо готовність налагоджувати практичну взаємодію з НАТО;

ОДКБ стурбована ситуацією в Афганістані та тенденцією до силового втручання в кризові ситуації «в обхід загальновизнаних міжнародно-правових норм та принципів»;

Організація засуджує героїзацію нацизму та спроби сфальшувати історію;

Організація задоволена рівнем зовнішньополітичної координації за основними пунктами глобального та регіонального порядку денного;

Поки що на Заході ми спостерігаємо лише бажання продовжити конфлікт, для цього Україну накачують зброєю, вже створено тисячні підрозділи, щоб під виглядом миротворців увійти до України — лукашенко.

ОДКБ, в яку входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Таджикистан та Киргизстан, не братиме участь у війні в Україні. Питання про залучення ОДКБ до війни в Україні на саміті організації в москві не ставилося і не обговорювалося, — генсек Станіслав Зась