Створена у 2002 році ОДКБ зміцнила відносини між державами-членами та накопичила потенціал для протидії зовнішнім загрозам та збереження стабільності в регіоні;
ОДКБ робить значний внесок у боротьбу з тероризмом та екстремізмом, а також сприяє підтримці інформаційної та біологічної безпеки;
Організація «твердо виходить» із принципу безальтернативності вирішення актуальних міжнародних проблем «політико-дипломатичними засобами»;
Організація наголошує на важливості зниження напруженості на континенті та підтверджуємо готовність налагоджувати практичну взаємодію з НАТО;
ОДКБ стурбована ситуацією в Афганістані та тенденцією до силового втручання в кризові ситуації «в обхід загальновизнаних міжнародно-правових норм та принципів»;
Організація засуджує героїзацію нацизму та спроби сфальшувати історію;
Організація задоволена рівнем зовнішньополітичної координації за основними пунктами глобального та регіонального порядку денного;
Поки що на Заході ми спостерігаємо лише бажання продовжити конфлікт, для цього Україну накачують зброєю, вже створено тисячні підрозділи, щоб під виглядом миротворців увійти до України — лукашенко.
ОДКБ, в яку входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Таджикистан та Киргизстан, не братиме участь у війні в Україні. Питання про залучення ОДКБ до війни в Україні на саміті організації в москві не ставилося і не обговорювалося, — генсек Станіслав Зась
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