Президенти країн у Києві. Prezydenci państw w Kijowie

Увечері 15 червня західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС. Делегація прибула 16 червня до стлиці України. Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва росія вирішила запустити ракети і лідери відчули що таке повітряна тривога.

Перша заява канцлера Німеччини Олафа Шольца:

«Ми не лише хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо – фінансова, гуманітарна, а також коли йдеться про озброєння – буде продовжено. І що ми продовжуватимемо її доти, поки це необхідно для боротьби України за незалежність».

Росія просто налаштована на знищення, — Шольц після відвідин Ірпеня.

"Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка просто націлена на знищення. Ми маємо пам'ятати про це все, приймаючи рішення".

Україна отримає допомогу на відбудову, — прем'єр-міністр Італії.

"Це місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що мені тут розповідали, стосувалося майбутнього та реконструкції. Війна об'єднала людей, тепер вони можуть робити те, що до війни було неможливо. Світ - на вашому боці".

Російські злочинці мають понести відповідальність, — президент Румунії після візиту в Ірпінь.

"Я наполегливо знову закликаю притягнути до відповідальності всіх російських злочинців перед міжнародним кримінальним правосуддям, яке Румунія повністю підтримує".

Президент Франції Еммануель Макрон в Ірпені висловив повагу до героїзму українців і заявив, що Україна має бути здатна далі чинити опір і отримувати перевагу.

Він додав, що хоче запевнити українців у європейській підтримці та єдності.

Також з делегацією приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. "Ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності", - сказала вона у коментарі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі сподіваються, що європейські лідери Франції, Італії та Німеччини під час свого візиту до Києва "спонукатимуть Зеленського реально подивитися на стан справ".

Delegacja przybyła do stolicy Ukrainy 16 czerwca. Liderzy przyjechali aby okazać wsparcie dla Ukrainy i przedyskutować jej wniosek o członkostwo w UE. Podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Olafa Scholza, premiera Włoch Mario Draghiego i prezydenta Rumunii Klausa Johannisa w Kijowie, Rosja zdecydowała się na wystrzelenie rakiet, a przywódcy poczuli czy jest alarm rakietowy. „Rosja jest po prostu nastawiona na zniszczenie” - Scholz po wizycie w Irpin, a prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził szacunek dla bohaterstwa Ukraińców i powiedział, że Ukraina musi być w stanie dalej stawiać opór i zdobywać przewagę.

Solomiia Mykytsei

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