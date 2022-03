Prezydenci Krupa, Chęciński i Gramatyka apelują o rządowe wsparcie w związku z napływem uchodźców. Powstaną miasteczka tymczasowe?

Spotkanie z prezydentami trzech śląskich miast odbyło się przed dworcem PKP w Katowicach, gdzie codziennie przewijają się tysiące uchodźców.

- Jedni zostają tutaj, inni - co częściej zauważamy - chcą jechać dalej, do różnych miejsc w kraju i za granicą. Musimy temu sprostać. Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, jako samorządy. Oczekujemy jednak, że zostanie to usystematyzowane. Współpraca z wojewodą układa się dobrze, ale brakuje jednolitego systemu, z którego moglibyśmy korzystać - mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic.