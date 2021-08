Prezydenci Rybnika i Zawiercia dostali pogróżki. Kto im grozi śmiercią? Sprawą zajmuje się policja

We wtorek, 10 lipca, prezydent Zawiercia Łukasz Konarski oraz prezydent Rybnika Piotr Kuczera podzielili się mrożącymi krew w żyłach mailami, jakie otrzymali. Maile, zawierały w swojej treści groźby pozbawienia życia obu samorządowców. W tych dwóch przypadkach, anonimowy nadawca grozi, że "przedziurawi serce".

- Miarka się przebrała Łukaszu Konarski, wkrótce przedziurawię Ci serce bydlaku. Zniszczę Cię za to, co zrobiłeś swoim mieszkańcom (w tym mnie i mojej rodzinie). Szykuj się na koniec - czytamy w mailu zaadresowanym do prezydenta Zawiercia.