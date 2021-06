Prezydent Andrzej Duda w Pyrzowicach. Wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy Wojciecha Korfantego. Lotnisko ma swojego patrona

Lotnisko w Pyrzowicach oficjalnie zyskało patrona. W nowym łączniku pomiędzy głównym terminalem B a terminalem C odsłonięto tablicę pamiątkową z podobizną Wojciecha Korfantego. Teraz pełna nazwa lotniska to Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach im. Wojciecha Korfantego. W skrócie to Katowice Airport im. Wojciecha Korfantego.

- Wojciech Korfanty wiele za tę Polskę wycierpiał i z całą pewnością jest w absolutnym panteonie naszych bohaterów narodowych, ale przede wszystkim jest w panteonie bohaterów Śląska. Człowiek, który widział Śląsk w sposób niezwykle dobry, widział go jako miejsce ciężkiej pracy - tu się urodził, tu się wychował, ale widział go też jako nowoczesny, pięknie rozwijający się region, sprawiedliwy i uczciwy, oparty na rzetelnych zasadach, gdzie sanuje się człowieka, gdzie szanuje się pracownika. - podkreślał prezydent Duda.

Co nadanie patrona lotnisku zmieni dla samego portu? Wiadomo, że logotyp lotniska nie zostanie zmieniony. Zmieni się jednak to, że dodane zostanie do niego nazwisko Wojciecha Korfantego. Lotnisko Korfantego w Katowicach dołączy do innych lotnisk, które mają swojego patrona m.in. jak lotnisko Chopina w Warszawie.