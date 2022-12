Prezydent IIHF przyjedzie w grudniu na hokejowe mistrzostwa świata do Bytomia. Zdjęcia, program turnieju

Prezydent IIHF przyjedzie w grudniu na MŚ do Bytomia

- To historyczny moment. Grudniowe MŚ będą bowiem pierwszą imprezą w Polsce, którą swoim udziałem zaszczy-ci nowy szef IIHF i cieszymy się bardzo, że zawita właśnie do Bytomia - powiedział Mariusz Wołosz, prezydent miasta.

Trener reprezentacji U20 Artur Ślusarczyk przebywający z kadrą na zgrupowaniu w Tychach na razie nie ma do dyspozycji wszystkich powołanych przez siebie zawodników.

- Czekamy na przyjazd hokeistów grających w ligach czeskiej i słowackiej oraz tych występujących w klubach Polskiej Hokej Ligi. W niedzielę przeniesiemy się do Bytomia, by poznać nowe lodowiskom, na którym nie wszyscy jeszcze mieli okazję zagrać, a w poniedziałek będę miał już do dyspozycji wszystkich 29 zawodników. We wtorek i środę w Opolu czeka nas ostatni sprawdzian formy w dwumeczu z Ukraińcami - stwierdził Ślusarczyk.