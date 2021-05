Prezydent Jaworzna przekazał Sportowe Nagrody Miasta Jaworzna. Lista nagrodzonych zawiera 30 sportowców

Sportowe Nagrody Miasta Jaworzna przyznane

Już po raz kolejny w Jaworznie przyznano Sportowe Nagrody Miasta Jaworzna. Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, wyróżnia te osoby ze znakomitymi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. W tym roku w Jaworznie wyróżniono 30 sportowców, którzy zajmują się 9 różnymi dyscyplinami.

Niestety pandemia koronawirusa nie pozwoliła na spotkanie się z laureatami i wręczeniem nagród osobiście. Zdalnie odbyły się też obrady komisji do rozpatrywania wniosków o nagrodę. W skład komisji weszli: Łukasz Kolarczyk, Roman Jońca, Łukasz Warchoł (strona Urzędu Miejskiego) oraz Mariusz Kowalski i Janusz Papuga (radni). Jak informuje Urząd Miejski w Jaworznie, sportowcy otrzymają w formie listownej gratulacje od prezydenta Pawła Silberta

- Gratuluję uzyskania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r., który był dla wszystkich rokiem trudnym, także dla sportowców i klubów. Wiele z rozgrywek i zawodów zostało odwołanych, jednak Państwo nie poddawali się i tam, gdzie było to możliwe godnie reprezentowali Jaworzno i naszych mieszkańców. Dziękuję za trud, zaangażowanie, upór i siłę charakteru - napisał Prezydent Miasta do nagrodzonych sportowców. - Znaleźli się Państwo w gronie wyjątkowych osób, które wspinając się na sportowe wyżyny, stanowią zwłaszcza dla młodzieży i dzieci, znakomity przykład tego, że ciężka praca, poświęcenie i determinacja w dążeniu do założonych celów, są właściwymi sposobami na osiągnięcie sukcesu - zaznaczył.