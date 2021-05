Prezydent Katowic jedzie autem z psem na kolanach. Tak nie powinno się przewozić czworonoga samochodem

Wypadek ciężarówek na autostradzie A4 w Mysłowicach zablokował przejazd. Kierowca nie rejestrował godzin jazdy, kłopot był też z ładunkiem

Wypadek na autostradzie A4 w Mysłowicach zablokował przejazd na wiele godzin. Do wypadku doszło ok. godz. 10 na wysokości węzła Mysłowice, na jezdni w kierunku Krakowa. Jeden z kierowców prawdopodobnie nie zachował należytej ostrożności i najechał na poprzedzającą go ciężarówkę, a ta na następną. Kierowca z najbardziej rozbitego pojazdu został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.