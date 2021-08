Prezydent Wodzisławia Śląskiego dostał pogróżki. "Wkrótce przedziurawię ci serce bydlaku" - napisał "wodzisławski morderca" Piotr Chrobok

Wkrótce przedziurawię ci serce bydlaku - napisał w mailu przesłanym na oficjalną skrzynkę pocztową prezydenta Wodzisławia Śląskiego anonim, który przedstawił się jako "wodzisławski morderca". To kolejne groźby, które w ostatnim czasie odebrał kolejny już z prezydentów miast w województwie śląskim. Co ciekawe, wszystkich łączy Platforma Obywatelska, do której należą obecni, bądź byli w jej szeregach w przeszłości.