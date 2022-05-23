Про повернення Росії до катастрофи «лихих 1990-х»... Навіщо?

Ну і сама криза вже на подступах, яку поки що не усвідомлюють більшість росіян, за масштабами очікується анітрохи не менше.

Про це заявляє не якийсь там «диванний» панікер, а людина, безумовно, грамотна і добре поінформована. Директор департаменту грошово-кредитної політики Банку Росії Кирило Тремасов. За його оцінкою, Росія опинилася у сфері змін, які з погляду масштабів змін не бачила з 1990-х років.

Росія фактично відрізана не лише від світового фінансового ринку, а й від усієї системи міжнародних розрахунків у доларах та євро. У такій ситуації зовнішня торгівля можлива лише в дуже обмежених обсягах і за сірими схемами з обмеженим колом країн. І це означає глибоку кризу в багатьох галузях російської економіки, прямо чи опосередковано зав'язаних на експорт-імпорт. А хвалене "імпортозаміщення", як чесно визнав сенатор Андрій Клішас, фактично провалилося повністю.

Тепер «ми всі з вами опинилися в галузі змін, змін досить глобальних, мабуть, яких з 1990-х років ми не бачили за масштабами змін», – констатував Кирило Тремасов. Але «зміни 1990-х» — це насамперед грандіозний обвал випуску у всій економіці. Його ще називають «трансформаційною кризою» делікатно.

І на додачу до всього, невідомо, коли все це скінчиться. Але явно не в найближчому майбутньому. Тож нинішня «трансформація», що почалася, — це надовго. Мінімум років на десять. І складнощів буде не менше, ніж у 1990-х, це вже очевидно.

Але тоді бодай у людей було розуміння, навіщо це все. Навіщо потрібно стискати зуби і «терпіти». А тепер…

Ось теперішня ламка, жертви, бідність, злидні - вони навіщо?

Хто дасть зрозумілу відповідь?