Про реальні розміри майбутньої кризи для Росії. (O rzeczywistych rozmiarach przyszłego kryzysu dla Rosji)

По-перше, спад у російській економіці за будь-яких сценаріїв перевершиться за масштабом і тривалістю «коронакризового» провалу 2020 року. По-друге, рівень невизначеності щодо майбутньої економічної динаміки надзвичайно високий. По-третє, абсолютно точно, що у фазу структурної трансформації та пошуку нових моделей бізнесу російська економіка увійде вже в поточному або на початку наступного кварталу. Тобто якийсь час за інерцією проживе на запасах.

Окремо хочеться сказати пару ласкавих тим, хто бадьоро кричить: нісенітниця, все в Китаї купимо, там весь Захід купує. Ви дебіли. Для того, щоб будь-яку річ купити у китайського постачальника потрібні три умови: відкриті межі, готівка та бажання продавця продати свій товар саме вам. Перше зовсім не гарантоване: КНР ще бореться з наслідками коронавірусу та періодично «закриває» цілі регіони. Друге гарантовано ще менше: російські рублі китайським продавцям без потреби, валютний ринок «рубль-юань» мізерний, а готівкові долари та євро в російські банки більше не поставляються, принаймні офіційно. А щодо третього… Офіційно Пекін заявляє про незалежність і виступає проти американських санкцій, насправді китайська влада наполегливо радить своїм компаніям поки що утриматися від нових проектів з Росією, а старі вісті з підвищеною обережністю. Нарватися на вторинні санкції там явно не бажають.

A główna różnica między tymi samymi latami 80. i 90. polega na tym, że w Rosji, nawet w najlepszym razie, nie będzie nadziei, możliwości, wsparcia, jakie miała w tamtych latach…

A kiedy w wyniku całej tej brzydoty w Rosji znów stanie się jasne, że „nie da się tak żyć!”?

Anastasiia Popenko

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