Problem z korupcją w polskiej piłce nożnej powraca? Miałby dotyczyć niższych klas rozgrywkowych. Kontrowersje budzi mecz Odry Wodzisław

Problemy z kupowaniem i sprzedawaniem meczów w polskich ligach znów są aktualne? Po kilkunastu latach od najgłośniejszej w polskiej piłce aferze korupcyjnej, za którą miał stać Ryszard F., pseudonim „Fryzjer", dziennikarze TVP Sport ujawnili kolejne niepokojące informacje dotyczące meczów w niższych ligach rozgrywkowych w Polsce.

Prawdziwym Eldorado mają być rozgrywki III ligi. Jak donosi dziennikarz TVP Sport, Mateusz Miga, powołując się na informacje przekazane mu przez jednego z byłych pracowników firmy bukmacherskiej, do którego docierają wiadomości o nielegalnym procederze.

Dowodem skorumpowania trzecioligowych meczów ma być fakt nienaturalnie wysokiego zainteresowania tymi rozgrywkami. I to wśród osób z całego świata, grających u bukmacherów. Gracze obstawiają między innymi ilość strzelonych goli nie tylko w całym meczu, ale też w jednej części gry. To normalny bukmacherski zakład. Nienormalne jest jednak to, że "zupełnie przypadkowo", o tym, jak potoczy się mecz są przekonani przypadkowi ludzie.