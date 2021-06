Procesja Bożego Ciała w Lipinach szła ulicami ozdobionymi kwiatami i świętymi obrazami

Boże Ciało, to jedyny dzień w roku, gdy na ulicach Lipin jest tak kolorowo. Na co dzień ta dzielnica Świętochłowic wygląda zupełnie inaczej. Życie toczy się tutaj głównie wzdłuż dwóch najważniejszych ulic - Barlickiego i Chorzowskiej. Kiedyś w dzielnicy tętniło życie - gdy działała kopalnia Matylda i zakłady przemysłowe Lipiny były w rozkwicie. Od lat jednak ta dzielnica Świętochłowic niszczeje. Wiele sklepów od lat jest nieczynna, a przechodniów straszą opustoszałe kamienice.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to święto ruchome, które wypada 60 dni po Wielkanocy. Jest to dzień wolny od pracy. W 2021 roku Boże Ciało obchodzimy w czwartek - 3 czerwca. W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach miast. Procesja zatrzymują się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.

Boże Ciało to święto nakazane. Oznacza to, że w tym dniu katolicy są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych. Po mszy świętej odbywają się tradycyjne procesje. Te nie są już obowiązkowe. W województwie śląskim najbardziej popularną procesją Bożego Ciała, jest procesja w świętochłowickich Lipinach. W 2020 roku - ze względu na pandemię koronawirusa - procesja odbyła się jedynie wokół parafii św. Augustyna.