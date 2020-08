Prof. Arkadiusz Mężyk został przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gratulujemy!

Polok-Kin: Skończy się udręka domowego nauczania

Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej o powrocie dzieci od 1 września do szkoły i tradycyjnym prowadzeniu lekcji - dla rzeszy rodziców to ogromna ulga. Dla młodych ludzi będzie to jesienny egzamin dojrzałości i odpowiedzialności - pisze Marlena Polok-Kin