Prof. Franciszek Kokot nie żyje: odszedł tytan pracy i geniusz medycyny. Jaki był?

- Miałem chyba 10 lat, gdy pasłem krowy razem z Cyganką z Ukrainy o imieniu Tatiana. I ona pewnego dnia mówi: Franek, ja ci powróżę. Jak rozłożyła karty i zobaczyła, że na górze są sami królowie, to się za głowę złapała i pobiegła do mojej mamy powiedzieć, że według kart będę wielkim człowiekiem, kimś znaczącym - powiedział kiedyś prof. Franciszek Kokot w rozmowie dla "Gazety Lekarskiej".

Ale wyjątkowe zdolności chłopca widzieli nauczyciele i prosili rodziców, by go kształcić. Nie powiedzieli: nie. Syn poszedł do gimnazjum, potem dalej, ale smaku biedy nie zapomniał do końca długiego życia.

W 1958 r. był pierwszym stypendystą z Polski na Uniwersytecie w Genewie. Miał propozycję pozostania tam. Nie przyjął. W kraju czekała studiująca żona i troje dzieci. Udało mu się jednak odbyć wiele naukowych podróży.

- Na ponad 20 amerykańskich uczelniach byłem w roli visiting professor. Docenili mnie. Z naszych prac nad immersją wodną korzystała nawet NASA – badaliśmy, jak zmienia się funkcja serca, nerek, płuc w przestrzeni kosmicznej. Po latach zaprzyjaźniony profesor ze Szwajcarii przyjechał do mnie, do Polski. Obejrzał klinikę, a kiedy zaprosiłem go na kolację do domu, powiedział: Franek, dobrze wtedy zrobiłeś, że wróciłeś. Ja mam cztery mercedesy, cztery domy, jeżdżę co tydzień na konsultację do Egiptu, a ty masz rodzinę, swoich wychowanków. Ja tylko haruję od rana do wieczora i nie mam satysfakcji z tych moich pieniędzy - wspominał w rzeczonym wywiadzie dla "Gazety Lekarskiej" w kwietniu 2020 r.