Prof. Janas-Kozik o uczniach w pandemii: Powrót do szkół był bardzo dużym stresem. Lockdown pokazał jaka jest szkoła, a jaka być powinna

W jakiej formie psychicznej są dzieci po roku zdalnej nauki?

Bardzo różnej. Generalnie powrót do szkoły po tak długim okresie zdalnej nauki był bardzo trudny dla wszystkich uczniów. Właściwie każdy rodzic musiał w domu odbyć na ten temat rozmowę z dzieckiem. Spróbować ugłaskać jego lęk. To naturalna reakcja, dzieci na prawie rok wypadły z roli uczniów. Dorosłemu też trudno jest wrócić do pracy po dłuższej przerwie. Z drugiej strony pokazało, jaka jest szkoła, a jaka powinna być. Dzieciom towarzyszyły obawy o to, co zastaną, czy sobie poradzą po powrocie, czy będą sprawdziany. Niezwykle trudny był to moment zwłaszcza dla dzieci lękowych, lękowo-depresyjnych czy ze spektrum autyzmu, które już wcześniej miały kłopot z nawiązywaniem relacji społecznych. Ich model postępowania zmienił się przez ten rok. Dla nich powrót do znanych warunków, ale po tak długiej przerwie, był bardzo trudny. Niestety w tym czasie na naszym oddziale pacjentów znów przybyło.