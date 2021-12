Prof. Koziołek o przyznaniu Katowicom tytułu EMN: Zwrócą się na nas oczy naukowej Europy. Spodziewamy się silnego wsparcia inwestycyjnego

Jak się zostaje Europejskim Miastem Nauki?

EuroScience, czyli instytucja, która przyznaje ten tytuł, kieruje do ośrodków akademickich, które uznaje za interesujące, zaproszenia do rozmów. To jest taki rodzaj wstępnej aplikacji. Przystąpiliśmy do takich rozmów i zaprezentowaliśmy przede wszystkim wartość nauki śląskiej dla transformacji regionu, czyli przejścia od tożsamości gospodarczej i cywilizacyjnej opartej na przemyśle ciężkim na ten, który może stać się zdeterminowany przez naukę i edukację wyższą. Ta wstępna charakterystyka okazała się na tyle interesująca i unikalna w perspektywie dotychczasowych doświadczeń, a należy podkreślić, iż dotąd 10 miast otrzymało ten tytuł, że zostaliśmy zaproszeni do kolejnych rozmów. Po kilku etapach uściślania i sprecyzowania naszego projektu i programu usłyszeliśmy to, co usłyszeliśmy.

Katowice zostały Europejskim Miastem Nauki 2024. Co to oznacza dla nas w praktyce?