Prof. Maciejewski: Covid-19 jest nieprzewidywalny. Intensywna terapia nie wyleczy tych, którzy ryzykują życiem unikając szczepień

Dariusz Maciejewski, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przypomniał, że przebieg Covid-19, szczególnie w przypadku ludzi obciążonych dodatkowymi schorzeniami systemowymi, okazał się podczas pierwszej i drugiej fali zakażeń SARS CoV-2 śmiertelny.

Nowa fala zakażeń koronawirusem

- W oddziałach intensywnej terapii, które leczyły takich pacjentów, umierało w skali świata i Europy około 56 - 65 procent chorych. Nie był to efekt nieumiejętności leczenia lub braku sprzętu czy leków. Zjadliwość samej choroby nałożonej często na to, co obiegowo nazywano schorzeniem współistniejącym nie dawała medycynie, także tej intensywnej, większych szans - powiedział ordynator.