Prof. Marian Zembala zmarł 19 marca 2022 roku. Mija pierwsza rocznica śmierci wybitnego kardiochirurga

Prof. Marian Zembala, światowej sławy kardiochirurg, przez blisko 30 lat dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, naukowiec i humanista, zmarł tragicznie 19 marca 2022 roku. Miał 72 lata. Szok, niedowierzanie, ból towarzyszył wieści o tragicznej śmierci Profesora, ikony polskiej kardiochirurgii, ucznia prof. Zbigniewa Religi. Dziś powracają tamte uczucia. W rok po jego śmierci wspominają Profesora współpracownicy, bliscy, a także pacjenci.

„Głęboka wiara w to, że granice są po to, by je przekraczać, sprawiła, że był pionierem wielu nowoczesnych metod leczenia, które z powodzeniem wprowadzał do praktyki klinicznej w ośrodku w Zabrzu. Jednymi z najważniejszych była wykonana przez Niego pierwsza w Polsce transplantacja płuca (1998) oraz jednoczasowa transplantacja serca i płuc (2001)” - czytamy we wspomnieniu prof. Mariana Zembali, zamieszczonym na łamach "Kardiologii Polskiej", które przypomina Śląskie Centrum Chorób Serca. Poruszające słowa przekazują współpracownicy, pacjenci, bliscy.