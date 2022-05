Profanacja cmentarza w Piekarach Śląskich. Zniszczono kilkadziesiąt nagrobków

- Informację o dewastacji nagrobków otrzymaliśmy telefonicznie, dzisiaj rano, w niedzielę - mówi asp. sztab. mł. asp. Dariusz Dobrzański, oficer prasowy KMP Piekarach Śląskich. - Na miejsce pojechali policjanci, technicy kryminalistyki. Do godzin popołudniowych zabezpieczano ślady.

Cmentarz został zamknięty. Na niektórych nagrobkach są ślady nadpaleń. Tablice nagrobne poprzewracano jedne na drugie.

Policja apeluje do mieszkańców, którzy mają informacje w tej sprawie o kontakt komendą. Sprawca (sprawcy) zniszczeń mogą za to odpowiadać z art. 262 Kodeksu karnego, mówiącym o zbezczeszczenia miejsca spoczynku zmarłych - kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.