"Profilaktyka 40 plus". 1 lipca 2021 ruszyły darmowe badania dla osób po 40-ce. Sprawdź, jak skorzystać z darmowych badań

Profilaktyka 40 plus ma pomóc w odbudowie zdrowia po pandemii.

Profilaktyka 40 plus to program skierowany do każdego Polaka, który ma 40 i więcej lat. Każdy będzie mógł otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań.

- Epidemia koronawirusa wpłynęła na zmianę naszego stylu życia. Nagłe ograniczenie aktywności fizycznej oraz wzrost natężenia stresu spotęgował ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne - mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia.

- W tym czasie zauważyliśmy mniejszą liczba przeprowadzonych badań w porównaniu do poprzedniego roku, które umożliwiłyby ich wczesne wykrycie, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie programu badań profilaktycznych 40 PLUS – tłumaczy Niedzielski.