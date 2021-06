Profilaktyka raka piersi w Zawierciu i okolicy. Gdzie możemy wykonać bezpłatne badania?

Tanie mieszkania od PKP w woj. śląskim. Do kupienia od ręki i w niskiej cenie

- W 2019 roku w szpitalu ogółem wykonano 253 badania mammograficzne . W 12 przypadkach wykryto niepokojące zmiany, które wymagały pogłębionej diagnostyki, a w przypadku 167 badań wykryto zmiany łagodne. W 2020 roku, pomimo trwającej pandemii Program Profilaktyki Raka Piersi również był realizowany. Ogółem wykonano - 268 badań mammograficznych, z których 128 wykazało zmiany łagodne, a 9 osób skierowano do dalszej diagnostyki - poinformowała nas Agata Kalafarska-Winkler, Specjalista ds. współpracy z otoczeniem i zarządzania informacją dot. COVID-19, w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

Co roku, także w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, przeprowadza się setki mammografii. Niestety sporo z nich, ujawnia u kobiet poważne problemy. W 2019 roku, na ponad 250 wykonanych badań, wykryto 12 poważnych zmian, które wymagało dokładniejszych badań i leczenia. Podobnie sytuacja wyglądała także w 2020 roku.

- Kobiety, które nie kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym mogą również wykonać mammografię lub USG piersi na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (ginekolog, onkolog). Mammografia jest najlepszym sposobem wczesnego wykrycia nieprawidłowych zmian w piersi - badanie bezpieczne i bezbolesne. Rak piersi wcześnie wykryty jest niemal w 100% uleczalny - dodaje.

Mammografię wykonamy w mobilnych punktach w powiecie

W połowie lipca, w kilku miejscowościach powiatu zawierciańskiego, pojawią się mobilne pracownie mammograficzne firmy LUX MED. To dobra okazja, by zapisać się na to badanie. Warunki przeprowadzania takiego badania w punkcie mobilnym, a stacjonarnym niczym się nie różnią. Jest tam profesjonalny sprzęt, a także lekarze i niezbędna kadra medyczna.

Pracownie pojawią się w: