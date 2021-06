Prognoza pogody: czeka nas upalna sobota. Termometry pokażą nawet 34 stopnie

Sobota przyniesie pełnię słońca i upał. Termometry w cieniu pokażą maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C i 34 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Niedziela także przyniesie nam pełnię słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 34 st. C na Dolnym Śląsku i 35 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego wschodu.

W poniedziałek na zachodzie spodziewane są przelotnie opady deszczu. Upał w ciągu dalszym będzie się utrzymywał. W kolejnych dniach nad Polską przejdą burze.