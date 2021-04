Prognoza pogody na 1 maja. Sobota pogodna na północy kraju. Na południu możliwy przelotny deszcz

Prognoza pogody na 2 maja

Niedziela zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią burze z 10-30 mm opadu i porywami wiatru do 80 km/h. Termometry pokażą od 9 st. C na Pomorzu Gdańskim do 21 st. C na Podkarpaciu.