Prognoza pogody na 1 września 2021. Jak ubrać dziecko na pierwszy dzień szkoły? Pogoda będzie kapryśna TK

Pierwszy dzień szkoły coraz bliżej. Jaka pogoda przywita uczniów 1 września 2021? Początek roku szkolnego to nowe wyzwania. Czy tego dnia dopisze dobra pogoda? Jak przewiduje IMGW aura będzie kapryśna. Sprawdź, jak ubrać dziecko do szkoły, czy do przedszkola i zadbaj zawczasu o odpowiedni strój.