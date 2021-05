Prognoza pogody na 11 maja. Wtorek słoneczny i ciepły w całym kraju. Na Dolnym Śląsku temperatura sięgnie 28 stopni TVN Meteo

Prognoza pogody na 11 maja. We wtorek będzie na ogół słonecznie, nieco chmur pojawi się tylko na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr, z południowego wschodu. Okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h.