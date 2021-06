Prognoza pogody na 23 czerwca. Jeszcze trzy dni upałów. W weekend minimalne ochłodzenie TVN Meteo

Prognoza pogody na 23 czerwca. W środę na północnym zachodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym wystąpi zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Towarzyszyć mu będą opady deszczu do 20 l/mkw. i burze z gradem oraz opadami do 30 l/mkw. Termometry pokażą od 24 st. C Pomorzu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr, tylko na wschodzie południowy, będzie słaby i umiarkowany. W burzach powieje z prędkością do 80-100 km/h.