Prognoza pogody na 28 kwietnia. W środę cieplej i bez opadów. Na Dolnym Śląsku temperatura sięgnie 16 stopni

Prognoza pogody na 28 kwietnia. W środę czeka nas zmienne zachmurzenie. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.