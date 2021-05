Prognoza pogody na 28 maja. Koniec miesiąca deszczowy i chłodny, potem nastąpi przełom w pogodzie

W sobotę pogodna aura czeka mieszkańców Pomorza Zachodniego. Na pozostałym obszarze kraju będzie przelotnie padać, a w rejonie Podkarpacia pojawią się również burze z opadami do 5-15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 18 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę.