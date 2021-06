Prognoza pogody na 29 czerwca. Nawrót gorącego powietrza. Towarzyszyć będą mu burze

Wtorek zapowiada się słonecznie, tylko na południu i południowym zachodzie kraju pojawi się umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego. W tych regionach wystąpią także przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy i burze z gradem z sumą opadów do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Na wschodnie powieje jeszcze północno-zachodni wiatr, poza tą częścią kraju będzie wiać ze wschodu i południowego wschodu, słabo i umiarkowanie. W burzach wiatr rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

W środę na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się z południa na północ przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. oraz burzami z gradem z opadami do 50 l/mkw. Pogodnie będzie tylko na Podlasiu. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Południowy, skręcający od zachodu na zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podczas burz w porywach powieje z prędkością do 80-100 km/h.