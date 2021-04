Prognoza pogody na 29 kwietnia. Czwartek z przelotnym deszczem w większości kraju. Na Pomorzu możliwe burze

Prognoza pogody na 30 kwietnia

Piątek zapowiada się pochmurny z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 1-5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Pomorzu, 15 st. C w centrum kraju do 16 st. C na południowym-wschodzie.