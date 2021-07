Prognoza pogody na 4 lipca. Niedziela z burzami i intensywnymi opadami deszczu. W następnych dniach temperatura mocno skoczy w górę

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu i burzami, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Tylko na Śląsku nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Warmii. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Poniedziałek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. We wschodniej części kraju przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną do 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków.

Wtorek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr.