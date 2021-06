Prognoza pogody na 6 czerwca. Niedziela będzie pogodna i ciepła. Deszcz spadnie tylko na wschodzie kraju

W niedzielę będzie na ogół słonecznie. Około południa na krańcach wschodnich zacznie się chmurzyć i po południu wystąpią tam przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie także burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru osiągającymi prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

Prognoza pogody na 7 czerwca

Na poniedziałek dla Podkarpacia i Lubelszczyzny synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie tam do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Poza tym można spodziewać się słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu do 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku północnego.