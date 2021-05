Prognoza pogody na 8 maja. W sobotę przelotny deszcz w większości kraju. Kolejne dni ciepłe i słoneczne TVN Meteo

Prognoza pogody na 8 maja. Sobota na północy, wschodzie i w centrum przyniesie przelotne opady deszczu do 1-6 mm. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiejący wiatr będzie Powieje umiarkowany wiatr, z południowego zachodu. W porywach może osiągnąć do 50 km/h.