Prognoza pogody na 8 września. Ciepło i słonecznie. Nawrót letniej pogody

W czwartek będziemy mogli cieszyć się słoneczną aurą. Temperatura maksymalna sięgnie od 23 st. C na Podlasiu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Pogoda w piątek upłynie na ogół pod znakiem słońca. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Podlasiu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.